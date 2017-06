Aliou Sall persiste et signe : « Je n’ai aucun intérêt dans le pétrole sénégalais »

Aliou Sall dément formellement les révélations de la RFM selon lesquelles, il profiterait du pétrole sénégalais plus que n’importe quel autre citoyen. Le maire de Guédiawaye cité par la même radio, jure qu’il n’a aucun intérêt dans les différents contrats signés entre Timis et l'Etat du Sénégal, et ajoute avoir tourné la page de cette affaire.



Dans son édition de 7 heures, ce vendredi, la radio du groupe future révélait que le frère du chef de l’Etat et l’homme d’affaires Frank Timis n’ont jamais quitté le secteur des hydrocarbures sénégalais puisque détenant toujours, par devers eux, des licences d’exploitation. Et, la cession de leurs parts à Kosmos n’y changera rien, puisqu’ils gagneraient des dividendes sur chaque baril de pétrole vendu.



D’ailleurs ajoute la RFM, ce sont les vraies raisons de la brouille entre le Président Macky Sall et son ancien ministre de l’Energie et du Développement des Energies renouvelables, Thierno Alassane Sall. Lequel a refusé d’acter des documents allant dans le sens de conforter la mainmise des deux personnes précitées (Sall et Timis) sur l’or noir sénégalais.

