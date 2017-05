Aliou Sall renonce à sa candidature et bande les muscles : « j’éternue pour qu’il y ait autant de bruit, qu’adviendra-t-il si je tousse.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2017 à 07:32 | | 1 commentaire(s)|

Aliou Sall a finalement officiellement renoncé à se présenter aux élections législatives, lors d’un meeting politique à Golf Sud, samedi, organisé par Aïda Diop, coordinatrice du mouvement Yessal.



Aliou Sall en a profité pour lâcher des bombes sur ses adversaires, dont il ne cesse d’essuyer des attaques. « L’autre jour, il a fallu que j’éternue pour qu’il y ait autant de bruit. Je me suis demandé qu’adviendra-t-il si je tousse. Je ne suis pas leur égal et ils n’ont qu’à le demander à l’opposition de Guédiawaye. Je peux riposter car j’ai les moyens, mais ce n’est pas une bonne chose pour le président venant de ma part », s’est-il résolu.



A Malick Gackou, son principal opposant à Guédiawaye, il lance sur un ton railleur : « J’ai entendu dire que Malick Gackou est le coordinateur de l’opposition à Guédiawaye. Je lui ai dit puisque tu représentes à Guédiawaye l’opposition, je serai candidat et il a pris la clé des champs. Quand il a su que je retirais ma candidature, il est revenu. Dites-lui que ma décision est en suspension. S’il fait le fou je vais revenir sur cette décision».



Se faisant plus sérieux, Aliou Sall souligne « le poste de député ne m’intéresse pas, encore moins l’Assemblée, car je suis député dans le cœur des habitants de Guédiawaye ». « Je vous demande de tourner la page de ma candidature et d’ouvrir celle de l’ouverture de la campagne. Je suis plus déterminé à défaire l’opposition et de à gagner les élections », dit-il.



Source : Enquête

