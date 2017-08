Aliou Sall se désole, « je pensais que Malick Gackou allait m’appeler pour me féliciter, mais… »

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2017 à 11:36

"Je pensais que Malick Gackou allait m’appeler pour me féliciter. Mais tel n’est pas le cas. Je l’ai entendu contester les résultats, dommage pour lui. Le peu qu’il a comme voix, ce sont les transferts d’électeurs qu’il a fait dans sa commune. » Ces propos ont été prononcés par le maire Aliou Sall lors de sa conférence de presse.



Ce dernier a affirmé que la coalition Bby a remporté le scrutin dans le département de Guédiawaye. "Le programme du chef de l’Etat a parlé ainsi que ses réalisations. Les populations nous ont bien acceptés. Guédiawaye est composé des personnes matures et conscientes. Raison pour laquelle nous avons opté, pour cette campagne à travailler en sourdine en faisant des visites de proximité pour parler avec les populations".



Le maire Aliou Sall a donné des chiffres qui donnent à Bby 45,18%, tandis que Mankoo Taxawu Senegaal est à 25,11%, Wattu senegaal 22,17% et le Pur à 6%. Pour M. Sall, « les 45,18% que la coalition a, il faut que nous renforcions d’ici l’élection présidentielle à 55%.

