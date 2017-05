Aliou Sall tête de liste Bby à Guédiawaye: L'APR appelle à la "discipline et au respect de la ligne du parti"

Face à la polémique suscitée par l'annonce de la candidature d'Aliou Sall comme tête de liste de Bby à Guédiawaye, le secrétariat exécutif de l'Apr publié hier, un communiqué dans lequel, il "exhorte tous les militants et responsables du parti pour la confection des listes de candidat, la volonté clairement exprimée par ces derniers et l'indication réitérée du Président Macky Sall à l'endroit de tous les militants de rester à l'écoute de la direction du parti".



Le communiqué signé par le porte parole de l'Apr rappelle qu' en "matière d’investiture de candidats, notamment pour les élections législatives, la doctrine de l’Alliance Pour la République procède d’une démarche stratégique et concertée, mise en œuvre en rapport avec les leaders des différentes composantes de la Coalition Benno Bokk Yaakaar".



Sous ce rapport, le SEN invite "à ne pas perdre de vue la dimension nationale des élections législatives dont les enjeux, déterminant pour l’avenir du pays, portent prioritairement sur l’obtention d’une majorité parlementaire la plus large possible afin de gouverner aux mieux de l’intérêt des populations".



Il rappelle donc "tous les responsables et militants du parti à la discipline en respectant les choix opérés par le Président Macky Sall, en rapport avec les leaders de la Coalition BBY", à "taire leurs quereller et à" rester mobilisés pour le retrait des cartes d'électeur et pour un vote massif en faveur de la Coalition Benno Bokk Yakaar, afin d'assurer au Président Macky Sall une majorité confortable à l'Assemblée Nationale, le 30 juillet 2017, gage d'un deuxième mandat" à l'élection présidentielle de 2019.

