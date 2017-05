Aliou Sow entre deux chaises, Ndéné Ndiaye dans la mouvance présidentielle, Fada seul héritier de l’Efop

Portée les fonts baptismaux par l’ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye et les anciens ministres Aliou Sow Modou Diagne Fada, la coalition de l’Entente de des Forces de l’opposition (EFOP) se vide de ses membres.



A quelques mois des élections législatives, la coalition ‘’Efop’’, née sous les cendres de « Gor ca Wax Ja » et ayant battu campagne pour le « Non » lors du dernier référendum, se vole en éclat.



Le président du mouvement des patriotes pour le développement/liggey est le premier à couper le germe de cette coalition. Depuis sa nomination au Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) par Décret, Aliou Sow enfile sa veste au couleur marron-beige tout en mettant en quarantaine son Efop au profit latent de la mouvance présidentielle.



« J’ai marqué mon accord à la main tendue du président Macky Sall et j’ai pris l’engagement de donner le meilleur de moi-même pour que cette institution (HCCT) puisse jouer un rôle important dans la gestion des intérêts supérieurs des Sénégalais”, avait réagi Aliou Sow.



Par contre Souleymane Ndéné Ndiaye n’est pas parti par quatre chemins pour exprimer sa démission au niveau de l’Efop et rejoindre ainsi la mouvance présidentielle. Dans un communiqué rendu public, il a laissé fait savoir : « j’ai décidé après mûre réflexion de serrer la main tendue par le Président de la République Macky Sall ».



Dès lors, Modou Diagne Fada reste le seul commandant de bord de l’Entende des forces de l’opposition. En effet le leader des Démocrates Réformateurs ( LDR Yessal), a réaffirmait son ancrage dans l’opposition et compte bâtir avec d’autres forces de l’opposition une unité sur le plan national et départementale afin d’assurer la cohabitation au président Macky Sall.



