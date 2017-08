Aliou Sow rappelé à Dieu : l’Amicale des Travailleurs de la CSE salue un homme d'affaire, pieux, philanthrope, humble et très effacé…

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Août 2017 à 14:37 | | 0 commentaire(s)|

Ce mercredi 23 août, 1er jour du Dhul-hijja, douzième mois du calendrier musulman, le mois du pèlerinage, s'en est allé Mr Aliou SOW, créateur de la CSE et du groupe.



Homme d'affaire, homme pieux, philanthrope, homme humble et très effacé, que peu de ses

compatriotes qui le connaissaient que de nom, ne pouvaient dire qui il était. Il avait choisit la discrétion et était effacé de nos mondanités.



Un homme multidimensionnel vient de s'en aller, retrouver Son Dieu, et tous les bienfaits qu'il a fait dans ce monde.



Qu'Allah soubkhana watallah qui nous l'a pris l'accueille dans son paradis firdaws. Amin ya Rabbi.

L'ensemble de l'amicale des travailleurs présente ses condoléances à sa famille éplorée et les soutient dans cette dure épreuve.

Inna lillahi wa inna illeihi rajun !

