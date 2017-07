Aliou Top, coalition « Osez l’avenir »: « Koungheul n’a jamais eu un député digne de ce nom » Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2017 à 12:34 | | 0 commentaire(s)| Aliou Top est investi tête de liste départementale à Koungheul et pense relever le défi. Car, selon lui, sa localité n’a jamais eu un député digne de ce nom.



« Osez ». Le choix de Me Aissata Tall Sall pour les législatives dans le département de Koungheul, l’a été. Le leader de la coalition "Osez l’avenir" a porté son choix sur un jeune pour diriger la liste départementale face à des dinosaures politiques où le parti au pouvoir est largement majoritaire, avec des directeurs généraux, Pca et ministres à la pelle.



Toutefois, cette configuration politique n’inquiète pas outre mesure Aliou Top, journaliste et spécialiste de marketing et de communication et gérant d’une Pme. Selon lui, le département de Koungheul est majoritairement composé de jeunes et ceux-ci sont favorables au changement.



Pour Aliou Top, Koungheul n’a jamais eu de députés qui mettent en avant les préoccupations des koungheulois. C’est pourquoi, il considère cette investiture comme une mission. Même si, selon lui, celle-ci est une continuité de son engagement citoyen.



Le jeune Top estime qu’il s‘est toujours battu pour faire de Koungheul l’un des meilleurs départements du Sénégal. Au-delà de cela, la tête de liste départementale de la coalition "Osez l’avenir", estime qu’il est temps que la classe et l’offre politique se renouvellent à Koungheul.



Selon lui, depuis 30 ans voire 40 ans, c"est le même personnel qu’on a sur le plan politique et qui change d’habits selon le parti au pouvoir. Cela veut dire, pour lui, que ces hommes politiques ne sont pas déterminés pour le développement de la localité.



« Depuis toujours, le département de Koungheul a eu des députés, mais jamais ceux-ci n’ont plaidé à l’hémicycle les intérêts des kougheulois », a déploré le jeune camarade d’Aissata Tall Sall. C’est pourquoi, il a décidé de s’engager en tant que jeune, car il est plus que temps que la jeunesse prenne le relais.



Expliquant pourquoi il a porté son choix sur Me Aissata Tall Sall, Aliou Top soutient que la socialiste est une personne engagée, compétente et qui défend les intérêts supérieurs des sénégalais. « C’est pourquoi on s’est dit, osons l’avenir, osons nous engager, osons prendre nos responsabilités », a-t-il justifié.



Le poulain du maire de Podor est conscient que le défi est énorme, mais il pense que le pari est réalisable avec l’appui et le soutien de la jeunesse de Koungheul, consciente des enjeux de l’heure. L’heure du vrai changement pour une assemblée nationale de rupture et arrivée, estime-t-il.





Tribune

