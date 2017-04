Alioune Niane: "Les magistrats doivent se mobiliser pour soutenir Teliko"

Joint au téléphone, Alioune Niane a dit tout net que les accusations du garde des Sceaux Me Sidiki Kaba ne sont pas fondées. "Quand il s'agit d'une consultation à domicile, on ne peut parler de délibération. Ensuite, le ministre a fait état d'une incitation à la tenue d'une Assemblée générale. C'est erroné. L'Ums est une association privée et n'importe qui peut proposer la tenue d'une assemblée générale. Donc, on ne peut poursuivre personne pour cela.



La consultation à domicile tel que c'est fait, est une violation de la loi. Elle est prévue pour les cas d'urgence donc, il faut motiver l'urgence. Ce qui n'est pas fait. Depuis août, aucune réunion du Csm ne s'est tenue. C'est une violation flagrante de la loi. En s'attaquant à un membre élu du Csm, le garde des Sceaux montre qu'il ne respecte pas les magistrats. C'est une déclaration de guerre, les magistrats doivent se mobiliser pour apporter la réplique à la mesure de cette déclaration de guerre. Je demande à l'ensemble des collègues de se mobiliser et de se constituer auprès de Souleymane Teliko. Beaucoup d'avocats seront à ses côtés. En le défendant, les magistrats défendent leur honneur, leur dignité, leur indépendance".



L'As