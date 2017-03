Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Alioune Niang alias Niang Kharagne Lô : « Je ne suis pas une vermine, je refuse juste de cheminer avec les perdants » Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2017 à 14:24 | | 0 commentaire(s)| Alioune Niang, alias Niang Kharagne Lô, est en confidences dans les colonnes de « L’Observateur ». Et l’auteur du snapchat de la levée du corps de Salymata Kaloga Niass, la belle-fille de Moustapha Niass, s’explique sur son geste, soutenant qu’il n’y avait pas lieu de s’alarmer



« J’estime n’avoir rien fait de mal. Contrairement à ce que certains ont laissé entendre, je n’ai pas montré le corps de la défunte. J’ai juste filmé la foule. Salymata était mon amie, ainsi que son époux, Baye Ibrahima Niass. Jamais, je ne ferai quelque chose qui leur porterait préjudice. Mais, si les sénégalais pensent que j’ai commis une faute, je leur demande pardon. L’erreur est humaine et on m’y reprendra plus »



Niang Kharagne Lô a aussi évoqué l’épisode de la vidéo dans laquelle il montre son sexe dans les toilettes de l’avion, affirmant que son acte n’était pas prémédité.



« Jamais, je ne ferais une chose pareille de mon plein gré. J’étais dans les toilettes de l’avion en direction de Paris en train de me filmer. Sur le coup, je ne me suis pas rendu compte que mon sexe était dehors. C’est après avoir posté la vidéo que des amis m’ont demandé de la retirer. Entre temps, mon téléphone s’est éteint et certains avaient déjà capturé la vidéo et l’ont diffusé sur le Net »



Interrogé sur sa relation avec les célébrités, Niang Kharagne déclare : « Ma relation avec les célébrités est purement professionnelle. C’est gagnant-gagnant. Ils y trouvent leur compte et vice-versa. Je ne suis pas une vermine, seulement j’avoue que je refuse de cheminer avec les perdants qui ne peuvent rien m’apporter. D’ailleurs, je conçois très mal d’aller dans les soirées de ces artistes et qu’il ne chante pas mes louanges »



Ilovesenegal.org



Accueil Envoyer à un ami Partager