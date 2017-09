Alioune Saouré, expert parlementaire: « Si Wade bloque l’installation de la 13e législature pour exiger la présence de Khalifa Sall, il violerait la loi » La coalition électorale, Mankoo Wattu Senegaal avait pour dernière trouvaille, d’utiliser Me Wade, en tant que doyen d’âge devant présider l’élection du président de l’institution, pour libérer Khalifa Sall, en exigeant sa présence à l’Assemblée nationale, le jour de l’ouverture de la 13e législature.



Mais visiblement, les soutiens du maire de Dakar devront aller voir ailleurs. Cette requête « ne va pas prospérer », selon Alioune Souaré. Il note que le président Wade violerait alors le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. A en croire l’ancien député libéral, la mission dévolue au doyen d’âge, c’est simplement de veiller à ce que le quorum soit atteint.



« Si on se réfère au règlement intérieur, Article 9 et Article 10, il est clair que le début de chaque législature, il y a un bureau d’âge et le plus âgé a le privilège de présider la séance. Il est assisté des deux plus jeunes, qui assurent le secrétariat », a, d’emblée, rappelé l’expert parlementaire.



Pour le natif de Rufisque et ex-membre du Parti démocratique sénégalais (PDS), le doyen d’âge a « une mission éphémère qui se termine aussitôt après l’élection du président de l’Assemblée nationale ».



« Le doyen d’âge ne peut pas, à titre individuel, demander la présence d’un absent parce que les dispositions de texte ne le prévoient pas », a-t-il explicité. Il doit, selon les textes, vérifier le quorum. « Si cette condition est satisfaite, il doit impérativement déclarer l’ouverture de la séance et il est procédé à l’élection du président. S’il exige la présence de Khalifa Sall, il violerait, à coup sûr la loi organique de l’Assemblée nationale », a martelé l’expert parlementaire.







