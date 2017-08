Alioune Sarr : "Le marché sera bien approvisonné en oignons et en pommes de terre" A quelques jours de la fête de Tabaski, le ministre du Commerce, Alioune Sarr, rassure que le marché est bien approvisionné en oignons et en pommes de terre. Il promet que d'autres navires vont arriver.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2017 à 23:40 | | 0 commentaire(s)|

« Nous avons constaté l’importation de près de 40 mille tonnes d’oignons ; donc, nous avons le produit qu’il faut. Au niveau de la pomme de terre aussi, nous avons pris les dispositions avec les commerçants pour que le marché soit convenablement servi », a-t-il déclaré au cours d’une visite qu’il faisait dans les marchés.



L’homologation des prix a fait ses preuves. Car après un tour du marché, le constat a rassuré plus d’un. Le prix tarifaire est respecté par la plupart des commerçants, selon Cheikh Sylla, président de l’Unacois/Jappo du marché Gueule Tapée de Cambérène.

Toutefois, l’Etat ne sera pas tendre avec les récalcitrants.



« Les spéculations seront inacceptables. C’est pour moi l’occasion de lancer un appel à tous les commerçants pour leur dire que le Gouvernement n’acceptera pas des spéculations », a averti Alioune Sarr.



Après Gueule-Tapée le ministre s’est rendu au marché Thiaroye et au Port autonome de Dakar pour le même exercice.





La rédaction de Leral.net





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook