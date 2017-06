Alioune Sarr, ministre du Commerce: "Thiès ne peut pas être ni une région rebelle ni l’otage de personne"

Considérée comme un fief imprenable de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, Thiès est la ville, après Dakar, la plus courtisée à l’orée des Législatives par le pouvoir qui multiplie des initiatives pour convaincre les populations.



Si ce n’est pas les partisans du président de la République Macky Sall, ce sont ses alliés de Benno Bokk Yakaar qui s’y mettent dans cette opération de charme visant à renverser la tendance.



Samedi dernier, le ministre du commerce, Alioune Sarr, par ailleurs secrétaire général départemental de l’Alliance des force du progrès qui accueillait de nouveaux adhérents à son parti, a exhorté les Thiessois à prendre leur destin en main. « Thiès ne peut pas être une région rebelle. Thiès ne doit pas être l’otage de personne. Avec les découvertes récentes de gaz et de pétrole à Kayar offshore profond, les Thiessois doivent réfléchir pour le développement de la région », lance-t-il.



Et d’ajouter : "Partout où vous avez des puits de pétrole, cette région, ne serait-ce que sur le plan géographique et physique, est un réceptacle d’infrastructures et d’un ensemble de services. Nous devons réfléchir, au niveau de la région de Thiès, sur des centres de formation au métier du pétrole et du gaz. Nous devons aussi travailler autour des services au niveau de l’aéroport".



Considérant que Thiès a beaucoup perdu du fait de son attachement à Idrissa Seck, Alioune Sarr estime qu'il revient aux thiessois de "prendre leur responsabilités sur le plan politique pour allier l’action politique et celle du développement".



(Avec L’Observateur)