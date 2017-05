Alioune Sarr, ministre du Commerce sur le riz "en plastique": « On en appelle à la responsabilité des citoyens de ne pas diffuser des informations infondées »

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Mai 2017 à 19:00 | | 0 commentaire(s)|

Alioune Badara Diouf, député a interpellé, le ministre du Commerce Alioune Sarr sur la diffusion de vidéos par rapport à une existence de riz "en plastiqu"e au Sénégal. Dans sa réponse, le ministre dira: il n’a été constaté nulle part au Sénégal du riz "plastique" et que dans le riz que consomment les Sénégalais, il n’y a aucune trace de plastique.



"Il existe des dispositifs qui permettent de faire les contrôles minutieux pour voir qui importe le riz sans compter les contrôles microbiologiques. En 2016, 52 échantillons de riz importé ont été analysés, 36 variétés de riz produit au Sénégal ont été prélevés et nulle part de traces nuisibles pour la consommation.



On a demandé à tout Sénégalais de nous faire part en cas de consommation d’un tel riz, de se rapprocher de leur chef de quartier, chef de village ou structure la plus proche".



Et pour conclure, M . Sarr déclare: « on en appelle à la responsabilité des citoyens de ne pas diffuser des informations infondées. On doit faire confiance à nos services de douane ».

