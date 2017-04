Alioune Tine, Amnesty International: "Hissein Habré croyait qu'il n'était pas redevable devant la justice des hommes"

"L'une des premières leçons à tirer de ce procès, c'est que grâce à cette affaire Habré, notre pays lui-même s'est doté d'une loi de compétence universelle dans les années 2002-2005", a-t-il déclaré. Alioune Tine qui est maintenant au bureau régional pour l'Afrique de l'ouest et du centre d'Amnesty International, s'exprimait lors d'un d'un débat public organisé par le consortium de sensibilisation sur les chambres africaines extraordinaires.



"Cela nous a permis d'avoir une souveraineté judiciaire sur les crimes contre l'humanité, crimes de guerre et les génocides", a-t-il ajouté. Dans la foulée, il a ajouté que "tant qu'il existera en Afrique des Juridictions comme les chambres africaines extraordinaires, les auteurs de crimes contre l'humanité n'ont plus besoin d'être envoyés sous d'autres cieux".



Réagissant à une question relative au volet civil du procès de l'ex-homme fort de Ndjamèna, Alioune Tine a défendu les victimes du régime de Hissein Habré. "La question des réparations est importante. C'est l'un des points faibles de nos différentes juridictions. Il est extrêmement important de placer les victimes au centre du procès", a-t-il déclaré. A l'en croire, Hissein Habré a tout fait pour que son procès n'ait pas lieu au niveau des CAE. "Il a usé de tous les moyens pour torpiller ce procès parce qu'il croit qu'il n'est pas redevable devant la justice des hommes", a-t-il conclu.



source: la tribune