Alioune Tine : « L’état d’urgence en Gambie va créer une crise humanitaire »

Le directeur d’Amnesty international pour l’Afrique de l’Ouest et du centre, Alioune Tine a déclaré mardi à la TFM que la décision prise par l’ancien président de la Gambie, Yaya Jammeh, de décréter l’état d’urgence à compter de ce jour, est dangereuse et va « augmenter l’escalade » dans ce pays.



« Cette situation risque de plonger la Gambie dans une crise humanitaire grave. Aujourd’hui, tout ce qui peut permettre que l’on sorte de cette crise, il faut qu’il le fasse. L’état d’urgence ne règle pas le problème. Il ne fera que compliquer la situation. Ce n’est pas bon pour la Gambie, le Sénégal et la sous-région », a dit M. Tine, intervenait dans le Jt en Wolof de la TFM à 19heures.



Harouna FALL