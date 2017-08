Alioune Tine : "Macky Sall doit apaiser et réinstaurer un dialogue sincère avec l'opposition" Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2017 à 13:17 | | 0 commentaire(s)| Le directeur du bureau d'Amnesty International en Afrique de l'ouest et du centre, Alioune Tine, juge que les élections législatives ont été chaotiques et qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements et d'irrégularités. Pour lui, le président de la République doit apaiser et recréer du lien, pour instaurer un dialogue serein et sincère avec les partis politiques et la société civile.



