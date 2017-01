All Stars NBA - Les listes des joueurs sélectionnés (EST et OUEST) sont dévoilées Les cinq de départ ayant déjà été révélés il y a une semaine, il ne restait plus qu’à connaitre les 14 autres joueurs sélectionnés par les entraîneurs NBA pour compléter les effectifs All Star.

C’est désormais chose faite et, malheureusement, il n’y aura pas de Rudy Gobert à l’Ouest et pas de Joel Embiid à l’Est. Les deux jeunes pivots devront encore attendre leur tour.





Dans la conférence Est, ce sont les extérieurs qui se sont taillés la part du lion. Oublié comme Russel Westbrook, Isaiah Thomas sera bien de la partie, tout comme John Wall, Kyle Lowry et Kemba Walker.





Paul George, Paul Millsap et Kevin Love ont également bénéficié des faveurs des techniciens de NBA. Avec un penchant donc pour l’intérieur des Hawks qui était en balance face au phénomène Joel Embiid…finalement désavantagé par son temps de jeu et le bilan des Sixers.





A l’Ouest, il y a plusieurs absents de marque avec Chris Paul, Damian Lillard et Mike Conley, blessés ou victimes de la concurrence infernale sur les postes arrière.





Russel Westbrook fait quant à lui évidemment partie des repêchés. De même, sur les postes intérieurs, DeAndre Jordan a eu les faveurs des coachs NBA plutôt que Rudy Gobert ou Karl-A nthony Towns. Il est accompagné de Draymond Green, DeMarcus Cousins et Marc Gasol.





Encore jeune Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns auront de quoi se venger dans le futur…Klay Thompson et Gordon Hayward complètent le tableau.





EST



Titulaires : Kyrie Irving – DeMar DeRozan – Jimmy Butler – LeBron James – Giannis Antetokounmpo



Remplaçants : Isaiah Tomas – John Wall – Kevin Love – Kyle Lowry – Paul George – Kemba Walker – Paul Millsap





Ouest



Titulaires : Stephen Curry – James Harden – Kawhi Leonard – Kevin Durant – Anthony Davis



Remplaçants : Russell West – Brook – klay Thompson – Draymond Green – DeMarcus Cousins – Marc Gasol – De Andre Jordan – Gordon Hayward

