Allégations portées contre Defar Sénégal : Mamadou Sy Tounkara nie en bloc

Dimanche 9 Juillet 2017

Dakarmidi – La tête de liste nationale du mouvement indépendant « Defar Senegal » Mamadou Sy Tounkara a démenti les informations selon lesquelles, le mouvement indépendant « Defar Senegaal » qu’il dirige appartiendrait au guide religieux Sheikh Alassane Sène et qu’il y’aurait de graves contradictions internes au sein de ce mouvement, candidat pour les législatives à quelques jours du démarrage du scrutin.



Aussi est-il dit dans un article qui circule sur le net, décrié par les membres de la coalition en question que Mamadou Sy Tounkara serait accusé par les siens de n’avoir qu’une seule préoccupation : la liste nationale et qu’il ne se soucie pas vraiment des listes satellites de son mouvement. Tout cela est faux selon le professeur.

Intervenant sur ce qu’il considère comme de graves accusations tendant à nuire à l’image de son mouvement indépendant, la tête de liste nationale de « Defar Senegaal » a regretté la publication de telles « contre-vérités » et s’en est pris à ses accusateurs. L’animateur à la 2stv, non moins professeur à l’université de Dakar pense que certains sites internet doivent revoir leur méthode de travail.



« Il est inadmissible de créer comme ça des rumeurs sur des questions aussi sérieuses et délicates », a déclaré Tounkara dans une émission à diffuser la semaine prochaine sur Dakarmidi avant de poursuivre : « l’auteur de l’article pouvait au moins nous interpeller et recueillir notre avis avant de raconter ses histoires », a déploré le candidat qui nie en bloc tout ce qui est dit dans l’article de nos confrères.

Auteur : Dakarposte.com

