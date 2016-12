Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Allemagne : 54.000 personnes évacuées pour à cause d'une bombe de la 2e Guerre Rédigé par La rédaction le 25 Décembre 2016 à 21:32 | Lu 880 fois

Les habitants d'Augsbourg, dans le sud de l'Allemagne, ont connu un Noël un peu spécial puisque 54 000 d'entre eux ont été évacués après la découverte d'une bombe de la 2e Guerre mondiale.



Le désamorçage de l'engin s'est achevé en début de soirée et les mesures d'évacuation ont été "suspendues" dans la foulée, a annoncé la municipalité sur Twitter dans plusieurs langues (allemand bien sûr, mais aussi turc, anglais et italien).



Cette évacuation hors normes, qui a mobilisé environ 900 policiers, avait débuté onze heures plus tôt, dans la matinée.

Deux spécialistes du déminage sont restés seuls dans le secteur protégé. Un mur de sacs de sable avait été érigé autour de la bombe, au cas où!



L'impressionnante bombe britannique de 1,8 tonne, de deux mètres environ de long, avait été mise au jour le 20 décembre sur un chantier dans le centre de cette ville bavaroise, au nord-ouest de Munich. Les autorités avaient alors délimité un secteur de sécurité de 1.500 mètres autour de la découverte, une zone qui devait être entièrement évacuée le temps du désamorçage.



"L'atmosphère dans la ville est fantomatique. Personne dans les rues, pas un visage derrière les fenêtres", a commenté la ville dans l'après-midi sur son site internet, un temps inaccessible du fait d'un trop grand nombre de connexions.



L'opération n'a pu débuter qu'à 14H00 GMT en raison d'un nombre plus important que prévu de personnes alitées ou handicapées à évacuer, dans un secteur qui compte de nombreuses maisons de retraite et centres de soins, a expliqué le maire, Kurt Gribl, qui avait demandé sur Twitter aux "personnes concernées" de quitter le secteur, "si possible par leurs propres moyens".



Avant le désamorçage, les autorités chargées de la sécurité ont bien pris soin de vérifier maison par maison qu'elles étaient bien vides.



Le maire avait également appelé "chacun à vérifier que ses proches, parents ou amis avaient trouvé à se loger en dehors de la zone" de sécurité. "Faites attention les uns aux autres", avait ajouté le maire de cette ville de 290.000 habitants.



Source: le Parisien

