Allemagne : Présumé accord de rapatriement, l’ambassade du Sénégal à Berlin rassure les ressortissants sénégalais

Dans un communiqué, le service presse de l’ambassade informe que suite à ce rassemblement, « des représentants des manifestants ont été reçus » afin de clarifier ces allégations.



Ainsi dans les documents, on souligne qu’il leur a été précisé que « des demandeurs d’asile présumés sénégalais ont été effectivement convoqués par les autorités allemandes pour être entendus par une mission d’experts sénégalais aux fins de recueillir des informations permettant de vérifier leur nationalité et de s’enquérir, en tant que de besoin, de leurs conditions de séjour en Allemagne ». « Ce genre de mission est souvent organisé entre l’Allemagne et la plupart des pays africains de départ de migrants », a-t-on précisé.



De même, l’ambassade du Sénégal en Allemagne a réaffirmé « le caractère humanitaire de la mission dépêchée à Munich ».



Dans le même document, il est aussi précisé que « le Sénégal n’a jamais signé d’accord de rapatriement/réadmission de nos compatriotes ou de ressortissants de pays africains, ni avec l’Allemagne ni avec aucun autre pays d’accueil de migrants ».



Le Quotidien