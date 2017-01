Allemagne: six jeunes de 18 à 19 ans découverts morts après une fête

Les jeunes, cinq jeunes hommes et une jeune femme, ont été découverts dimanche matin par le propriétaire du hangar, dont le fils et la fille figurent parmi les victimes.



Le père s’était inquiété car ses enfants n’étaient pas revenus chez eux après la fête, selon la police.



Le drame s’est produit à Arnstein, en Bavière, dans le sud du pays.



La cause des décès «n’est toujours pas claire», a indiqué la police soulignant qu’il n’y avait pas «d’indications de crimes violents».



L’éventualité d’une intoxication au monoxyde de carbone (CO) fait partie des hypothèses examinées car un poêle se trouvait dans la cabane où les corps des victimes ont été découverts.



«Les jeunes ont chauffé avec un poêle, c’est une possibilité mais il y en a d’autres», a indiqué un porte-parole de la police locale, Björn Schmitt, au quotidien Bild, précisant qu’il faudrait attendre les autopsies pour y voir clair.



