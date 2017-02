Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Allemagne: une voiture fonce sur des passants et fait un mort Rédigé par la rédaction le 25 Février 2017 à 22:51 | Lu 445 fois

Francfort (AFP) - Une personne a été tuée et deux ont été blessées samedi à Heidelberg après qu'une voiture a foncé sur elles en pleine rue, a indiqué la police allemande, précisant qu'aucun indice ne faisait penser à un acte "terroriste".

"La personne gravement blessée est morte vers 18H00 (17H00 GMT). Il s'agit d'un ressortissant allemand de 73 ans", a indiqué la police dans un communiqué, ajoutant qu'un Autrichien de 32 ans et une Bosnienne de 29 ans avaient été légèrement blessés.

Le précédent bilan faisait état de trois blessés dont l'un dans un état grave.

Vers 16H00 locales (15H00 GMT), un homme au volant d'une voiture de couleur sombre a foncé dans ce groupe de personnes à Heidelberg, ville du sud-ouest de l'Allemagne.

Le conducteur - un ressortissant allemand de 35 ans - a pris ensuite la fuite à pied, un couteau à la main, mais une patrouille, alertée par des témoins, l'a rattrapé 150 mètres plus loin et l'a grièvement blessé par balles.

Les autorités n'avaient toujours pas indiqué samedi soir si cet homme avait agi intentionnellement ou non, mais elles semblaient écarter à ce stade l'hypothèse d'un attentat, alors que l'Allemagne a récemment été frappée par une attaque au camion-bélier.

"En l'état actuel de l'enquête, il n'y a pas d'indice laissant penser à un (acte) terroriste", a souligné la police.

Le suspect a été opéré. "Il n'y a aucune information supplémentaire quant à son état de santé", poursuit la même source.

Selon le quotidien populaire allemand Bild, l'homme souffrait de troubles psychiatriques. Les autorités n'ont donné aucune indication à ce sujet.

Samedi dans la soirée, le quartier où a eu lieu l'incident restait bloqué par le dispositif de sécurité et un hélicoptère survolait la zone. La police a cependant déclaré sur Twitter n'être "pas à la recherche d'un deuxième suspect".

Les autorités allemandes sont sur le qui-vive en raison de la menace jihadiste pesant sur l'Allemagne, particulièrement depuis l'attentat au camion-bélier en décembre à Berlin (12 morts) revendiqué par le groupe Etat islamique.

La mouvance jihadiste a connu ces deux dernières années un essor croissant dans le pays.

Les services de renseignement intérieur estiment à environ 10.000 le nombre d'islamistes radicaux dans le pays dont 1.600 soupçonnés de liens avec le "terrorisme".

Outre l'attaque au camion-bélier sur le marché de Noël de la capitale, l'EI a revendiqué en 2016 un meurtre à Hambourg, un attentat à la bombe (15 blessés) et une attaque à la hache (5 blessés)

