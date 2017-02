Alliance démocratique Pencoo : Pour avoir soutenu Khalifa Sall lors les élections locales de 2014, le Bureau exécutif provisoire démet Moussa Tine de sa présidence

Moussa Tine n’est plus le président de l’Alliance démocratique Pencoo. Ainsi en ont décidé les membres du Bureau exécutif provisoire du Parti qui ont finalement jeté leur dévolu sur la personne d’Alioune Sow pour assurer l’intérim.



Pour avoir appelé à soutenir le maire socialiste Khalifa Sall lors des élections locales de 2014, les membres du BEP ont démis Moussa Tine à la tête de l’Alliance démocratique Pencoo.



Ainsi, Alioune SOW, qui était le Secrétaire national chargé du partenariat et des relations extérieures de AD/PENCOO, hérite provisoirement le poste de président en attendant qu’une réunion extraordinaire du Bureau exécutif pour confirmer de manière définitive les modalités de cette présidence provisoire qui ne peut excéder six (06) mois.



Pour rappel, le désormais ancien président Moussa Tine avait appelé à soutenir le maire socialiste Khalifa SALL lors des élections locales de 2014 contre la décision de la majorité du BEP de soutenir la politique du Président Macky Sall dans le Benno Bokk Yakaar.





Landing DIEDHIOU, Leral.net