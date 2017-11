Alliance pour la République : Ady Sall, l’autre frère du Président, entre en politique

Il va franchir le Rubicon. Ady Sall, frère cadet du président de la république, éloigné de la chose politique jusqu’ici, sort de l’ombre. Selon L’As, il se prépare à entrer en politique « pour soutenir et accompagner l’action » de son frère, le président de la République à la quête d’un deuxième mandat en 2019. Ne pensez pas qu’il va choisir une localité pour faire comme Aliou Sall à Guédiawaye.



Eh bien, Ady Sall qui est cadre à la Sde, a mis sur pied des comités d’entreprise de l’Alliance pour la République dans différentes branches d’activités du secteur public, parapublic et privé. Depuis quelques jours, il multiplie les réunions, pour mettre pour « massifier et renforcer » les bases de l’Alliance pour la République au sein desdites entités de l’Etat.