Almadies: Gaston Mbengue, objet de menaces de mort

L’homme d’affaires Gaston Mbengue a été victime cette semaine de menaces de mort de la part de gens encagoulés. Ces derniers ont intercepté sa voiture à hauteur des Almadies avant de le menacer en ces termes : «Si tu n’arrêtes pas tes sorties dans la presse pour défendre ce Gouvernement, le Président Macky Sall et son Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, on va te tuer très vite. Ceci est un avertissement, la prochaine fois, on t’attaquera par surprise et tu le regretteras ».



Prenant très au sérieux ces menaces de mort, le président du Niambour de Louga s’en est ouvert aux autorités en charge de la sécurité avant de préparer une plainte contre X qu’il déposera au cours de cette semaine.

Gaston Mbengue, réputé ne pas avoir sa langue dans sa poche, rappelle «Libération», fait des contributions dans la presse et affiche son soutien au président Macky Sall. Qui l'a nommé ministre-conseiller et chargé de mission auprès du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.