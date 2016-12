Alpha Condé cogne sur ses opposants : "En Guinée, les gens aiment beaucoup mentir et diffamer’’ Depuis un moment, les Guinéens découvrent une autre facette du président Alpha Condé. Le chef de l’Etat se montre de plus en plus critique, rappelant les shows télévisés de Dadis Camara à l’époque, constate le site visionguinnée.info



Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Décembre 2016 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|

Lors de l’inauguration d’une usine de production d’ouvrages préfabriqués à Forécariah, Alpha Condé a promis aux guinéens un lendemain meilleur. ‘’J’ai dit que la Guinée est comme un aigle enchaîné. S’il plait à Dieu, nous allons lui débarrasser des chaines et il va prendre son envol’’, réaffirme-t-il.



Mais, pour l’ancien opposant historique, la Guinée a un sérieux problème. ‘’Les gens aiment beaucoup mentir et diffamer’’, déplore-t-il, estimant que cela ne va pas empêcher la Guinée d’aller de l’avant. ‘’Elle va aller de l’avant que ça plaise ou pas’’, lance-t-il à ses détracteurs qu’il ne rate de tancer à chacune de ses sorties médiatiques.



Pour ceux qui ont encore des doutes sur sa gouvernance, Alpha Condé de rassurer : ‘’Vous allez voir comment la Guinée va démarrer en 2017’’. A l’entendre, ‘’il ne s’agit d’aller raconter des histoires dans les radios ou sur internet pour raconter des choses. Il faut se mettre au travail. Parce que Dieu aime la Guinée. Il nous a donnés ce qu’il a donné à peu de pays. Nous sommes à la fois un scandale géologique et agricole’’.

