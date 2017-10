Aly Ngouille Ndiaye : «Le communiqué de l’ambassade des Etats Unis n’était pas destiné à la presse, qui l’a amplifié»

Après le communiqué de l’ambassade des Etat- Unis, faisant état d’une menace terroriste sur le sol Sénégalais, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a tenu, vendredi passé lors de la soirée d’entrée de l’Association sénégalais des anciens élèves et auditeurs de l’Ena de France (Asena), à clarifier les choses.



Dans des propos rapportés par Le Quotidien de ce lundi, Aly Ngouille Ndiaye, a estimé que «ce débat n’est peut-être pas si utile».



Pour lui, le communiqué de l’ambassade des Etats Unis était destiné à ses concitoyens. «L’ambassadeur des Etats Unis n’a pas fait un communiqué destiné à la presse, au gouvernement, mais s’est adressé à ses concitoyens. Quoi de plus normal ?…vous (la presse) l’avez pris au rebond et l’avez amplifié», a-t-il expliqué.



Mieux, semble-t-il rassurer les plus sceptiques : «je ne pourrais pas dire quel est l’état de la menace au Sénégal. Jusqu’à présent, nous avons pris toutes les dispositions pour prendre en charge ces questions».