Aly Ngouille Ndiaye: “Nous allons continuer à appeler les partis qui ont choisi de ne pas venir pour des échanges“

Le boycott de l’opposition significative hier lors de l’ouverture du dialogue politique, n’a pas laissé indiffèrent le ministre de l’Intérieur. M. Aly Ngouille Ndiaye a commencé par la sage expression de M. Sané faisant allusion au berger.



« Au propre comme au figuré, je suis un bon berger. Donc, je tâcherai à ce que le tout le troupeau vienne avant de me coucher. Cela veut dire que des partis ont choisi de ne pas venir échanger avec nous. N’empêche, nous ne fermons pas la porte. Nous allons continuer à les appeler à des échanges autour de la table. Parce que, comme on le dit, même les guerres se terminent autour d’une table. Si nous avons l’intérêt du Sénégal en ligne de mire, nous dévons pouvoir nous retrouver autour de l’essentiel », appelle-t-il.



Le Sénégal est, selon lui, « un pays où on est en liberté d’association. On ne peut plus retourner en arrière. Les gens sont libres de se regrouper sous formes de ‘dahira’, de parti ou de mouvement ». Mais souligne, le ministre de l’Intérieur, « cela n’empêche pas qu’on puisse également réfléchir sur la rationalisation des partis tel que ça s’est passé au dernier referendum. Et les sénégalais l’ont accepté ».









Le Témoin