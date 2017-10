« Aly Ngouille Ndiaye est plus dangereux que Daouda Diallo (Ujtl)

Si cela ne dépendait que des jeunes libéraux, Aly Ngouille Ndiaye serait très éloigné de la place Washington, dixit Toussaint et ses camarades.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Octobre 2017 à 13:37 | | 1 commentaire(s)|

« Aly Ngouille Ndiaye est même plus dangereux que son prédécesseur pour avoir osé dans un passé récent, brader les intérêts du pays dans le cadre du scandale d’Arcelor Mittal/Etat du Sénégal, pour les beaux yeux du Président Macky Sall », ont-ils accusé.



Ces opposants au régime du Président Macky Sall qui n’acceptent pas qu’un ministre, partisan et membre de l’APR organise des élections au Sénégal, soutiennent que ce n’est pas en remplaçant Abdoulaye Daouda Diallo par Aly Ngouille Ndiaye, que les choses vont changer.



L’Ujtl souligne aussi que sans les présences de Karim Wade et de Khalifa Sall, aucune élection n'est possible.





La rédaction de leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook