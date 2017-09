Aly Ngouille Ndiaye : « j’annonce que tout sera mis en œuvre afin que le processus devant aboutir à la prochaine élection présidentielle se déroule conformément aux textes la régissant»

Aly Ngouille Ndiaye a promis et annoncé qu’il ne ménagera aucun effort pour que le processus devant aboutir à la prochaine élection présidentielle se déroule conformément aux textes la régissant comme le li a préconisé le président de la République.



Le maire de Linguère prononçait ainsi il y a quelques minutes son discours, lors de la passation de service du ministre de l’Intérieur avec Abdoulaye Dadouda Diallo appelé à la fonction de Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

« Concernant cette matière électorale, j’annonce que tout sera mis en œuvre afin que le processus devant aboutir à la prochaine élection présidentielle se déroule conformément aux textes la régissant ainsi. M. le président de la République m’y a engagé et en respectant sa directive, je vais m’y atteler en parfaite sérénité intelligence avec l’ensemble des partenaires », a promis le nouveau ministre de l’Intérieur de la République du Sénégal.



L’ancien ministre des mines n’entend pas aussi négliger « la sécurité » des personnes et des biens et de l’environnement à travers un dispositif homogène incarnée par les différentes composantes de la Sécurité Intérieure, la lutte contre le terrorisme, la réduction des catastrophes par des initiatives hardies et susceptibles d’apporter des réponses en cas de choc climatiques extrêmes, l’organisation des élections locales, nationales et des référendums ».



Ce faisant, Aly Ngouille Ndiaye estime que « la revue du cadre stratégique est la voie à suivre pour atteindre les objectifs des cadres organisationnels et fonctionnels affectées aux missions en perpétuelles mutations, l’autre chantier majeur consiste aussi en des efforts d’amélioration des conditions de travail des agents du ministère.



Massène DIOP Leral.net