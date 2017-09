Aly Ngouille Ndiaye : "le Président Macky Sall m'a dit "je vous confie le poste de ministre de l'Intérieur que je connais bien"" Aly Ngouille Ndiaye préconise le dialogue, dans le respect des lois qui gouvernent le Sénégal dans sa nouvelle fonction de ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique.

Aly Ngouille Ndiaye va prôner "l'ouverture et le dialogue, dans le respect des lois qui gouvernent ce pays. Dans cette optique, je prendrai toutes toutes les dispositions pour, déjà, poursuivre les actions de mon prédécesseur Abdoulaye Daouda Diallo. afin que les Sénégalais se sentent en sécurité chez eux" a déclaré Aly Ngouille Ndiaye au journal L'Observateur.



"Vous n'êtes pas sans savoir que le ministre de l'Intérieur est un ministère de souveraineté. Donc, cela veut tout simplement dire qu'il a une grande confiance en moi. Ce critère a certainement beaucoup joué. Il m'a dit : "je vous confie ce poste (ministère de l'Intérieur : Ndlr) que je connais ". Il sait également ce qui m'attend et en me choisissant, il pense bien que je serais à la hauteur", a ajouté l'ancien ministre des Mines et homme fort de Linguère.





