Aly Ngouille : "Qu’Abdoul Mbaye se taise. Sa société minière a récolté au moins 20 milliards FCFA "

"Je parle sous le contrôle du Rapport ITE de 2013. A sa page 87, il est clairement indiqué que l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, fut actionnaire dans une Société minière à hauteur de 6%. Or, d’après mes connaissances dans le Secteur minier, quand on est actionnaire à hauteur simplement de 6% dans une entreprise minière et qu’on a la chance de vendre 30 tonnes d’or, on récolte au minimum, 20 milliards F Cfa”, a révélé le ministre des Mines Aly Ngouille Ndiaye.



Selon M. Ndiaye, dans le Rapport 2014, il a démissionné après avoir vendu 30 tonnes d’or et récolté au minimum 20 milliards F Cfa.



"Qu’il se taise la société, dans laquelle il était actionnaire avait bénéficié d’une concession minière, qui avait pu extraire et commercialiser 30 tonnes d’or”, révèle le ministre linguérois.



Source l’essentiel.sn