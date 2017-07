Ama Baldé: "Je ne suis pas favori devant Papa Sow

« Mon adversaire est un lutteur qui a beaucoup de qualités. C’est un grand champion, mais moi aussi, j’ai l’avantage d’être plus jeune et je songe à percer » averitit le lutteur de Pikine dans les colonnes de la Tribune Sport.



Ama Baldé y dit aussi, avoir préparé ce combat de la même manière qu'il l'avait fait contre Malick Niang. « C’est le même scénario que lors de mon combat contre Malick Niang. Je suis doté d’une force naturelle et j’ai eu la chance d’avoir rencontré de bons entraîneurs », relate le fils de feu Falaye Baldé.



Sport221.com