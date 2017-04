Ama Baldé-Papa Sow : Ce sera le 23 juillet

Le combat Papa Sow-Ama Baldé a été régularisé hier par le Comité national de lutte (Cng). Ce sera finalement le 23 juillet prochain que les deux lutteurs vont s’affronter.



Face aux difficultés du promoteur de trouver une date, Pikine et Fass étaient montés au créneau pour crier leur ras-le-bol et menacer de ne plus lutter si Assane Ndiaye ne trouve pas une issue à ce problème. Le combat a finalement été officialisé, hier, 28 avril par le promoteur. Après qu’il ait régularisé le combat Gris2-Pakala pour le 21 mai, il prévoit de programmer le combat royal entre Eumeu Sène et Bombardier pour le 13 août.



Source : Les Echos