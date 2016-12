Amadou Anne (Président de l’ADEETELS) « La baisse de l’électricité n’est plus une possibilité, mais une certitude » « Pour le président de République et pour nous, la baisse de l’électricité n’est plus une possibilité, mais une certitude », c’est du moins les propos du président de l’association de défense des usagers de l’eau, de l’électricité, des télécommunications et des services (ADEETELS), Amadou Anne.

C’était à l’occasion de la conférence de presse que ladite association a organisée hier dans un hôtel de la place.



Rappelant l’importance de l’électricité, Amadou Anne estime que « depuis novembre 2014 jusqu’à novembre 2016, ce qui fait 25 mois, le baril de pétrole a perdu plus de 50% de sa valeur ».



Selon le président de l’Adeetels, cette baisse devrait permettre à la Senelec de se refaire financièrement durant deux ans. Après « ces deux années d’embellie, il est temps que la Senelec renvoie l’ascenseur aux citoyens consommateurs qui ont supporté de leurs poches les taxes parafiscales et autres surtaxes », a dit M. Anne.



L’Adeestls rappelle que l’électricité compte parmi les facteurs de production les plus importants et les plus stratégiques. Par ailleurs, « elle est l’un des indicateurs de développement économique, social et durable le plus déterminent d’un pays ».



Thierno Malick Ndiaye avec la Tribune

