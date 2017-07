Amadou Bâ (16 838 voix) dompte Moussa Sy (15 867 voix) : BBY se tape 11 des 19 Communes et arrache le jackpot ; les 8 rebelles du département

C’est Actusen.com, qui vous le file dans le mile ! Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a, finalement, remporté les élections législatives, aux Parcelles Assainies.



Où, d’après les premières tendances, Amadou Bâ, tête de liste départementale de Dakar de “Benno Bokk Yakaar”, a remporté les Législatives, face à Moussa Sy de la Coalition “Mankoo Taxawu Senegaal”.



Pour ce faire, l’argentier de l’Etat et Benno Bokk Yakaar” ont obtenu 16 838 voix contre 15 867 voix. Soit avec un écart de 971 voix.



Dans le département de Dakar, les premiers résultats donnent, également, la Coalition présidentielle vainqueur de 11 Communes. Elle a perdu quatre Collectivités locales des 19 du département.



Macky Sall et ses hommes ont perdu Sicap, Dieuppeul, Mermoz, Hlm, Médina, Grand-Yoff, Amitié-Fann Point E, Fass-Colobane. Soit, huit Communes-rebelles qui continuent de résister à la Mouvance présidentielle.



