Amadou Bâ : “Dakar est sous le contrôle de la coalition Benno Bokk Yaakaar”

La bataille de Dakar a été remportée par la coalition Benno Bokk Yaakaar, selon sa tête de liste dans ce département, Amadou Ba, qui a fait face à la presse, hier nuit, après les premières tendances des élections législatives de ce 30 juillet.





Ça jubile déjà dans le camp du pouvoir. La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a brandi fièrement son trophée et pas n’importe lequel. En en croire le ministre Amadou Ba, ‘’Dakar est sous le contrôle’’ de la coalition présidentielle.



Après les premières tendances, à l’issue des élections législatives d’hier, la tête de liste départementale a animé, dans la nuit, un point de presse pour annoncer la victoire de sa coalition dans ce département tant convoitée.



‘’Les éléments que nous avons aujourd’hui, par rapport aux résultats, sont crédibles. La coalition Benno Bokk Yaakaar gagne à Dakar. Nous avons un écart positif d’un peu plus de 7000 voix’’, a-t-il déclaré, provoquant des applaudissements très nourris des militants.



Selon lui, ce résultat signifie que ‘’la politique mise en place par le président de la République est assez bien appréciée’’. ‘’Il va falloir approfondir les questions sur certains points. Tout cela fera l’objet d’un rapport déposé sur la table du chef de l’Etat’’, a-t-il ajouté.



Le ministre de l’Economie et des Finances a même cité les communes dans lesquelles la coalition Benno bokk yaakaar aurait triomphé. Il a cité : Yoff, Patte d’Oie, Fass, Parcelles Assainies, Plateau, Biscuiterie, Gorée, Grand Dakar, Ngor, Ouakam, Cambérène, Hann Bel Air. Par contre, reconnait-il, ‘’nous n’avons pas encore Grand-Yoff où nous avons perdu, de même que les autres communes comme la Médina, Dieuppeul, Mermoz-Sacré Cœur, Point E - Amitié - Fann, HLM et Sicap’’.



Amadou Ba, qui s’est réjoui de cette victoire, a avoué que ‘’Dakar n’est pas facile’’. Il a promis de rencontrer aujourd’hui également la presse.



EnQuête