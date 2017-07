Amadou Bâ : "On va atténuer de manière significative les difficultés d'approvisionnement en eau des populations de Parcelles, Grand Yoff et Patte d'Oie" Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan a promis, avec le concours de la SONES, qui va creuser 2 forages, d'atténuer de manière significatives les difficultés d'approvisionnement en eau de l'arrondissement de Grand Yoff, Parcelles assainies et Patte d'Oie.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juillet 2017 à 13:15 | | 0 commentaire(s)|

atte d'Oie et

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook