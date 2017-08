Amadou Bâ : « avec la Zone Économique Spéciale de Diamniadio, le Sénégal veut se positionner comme un hub logistique et industriel régional » Discours de Monsieur Amadou BA, Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan lors de la Cérémonie de Signature de la convention de financement pour la Mise en œuvre de la Zone Économique Spéciale de Diamniadio.

Dakar, 03 août 2017



Monsieur le ministre de l’Industrie et des Mines ;

Madame le ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats et du Développement des téléservices de l’État,

Monsieur le Directeur général du Mauritius-Africa Fund,

Messieurs les Directeurs généraux,

Messieurs les Directeurs et Chefs de services,

Chers invités,

C’est avec plaisir que je préside cette cérémonie de signature de conventions pour le démarrage des activités du Parc Industriel International de Diamniadio (PIID).



La réalisation de ce projet est l’expression de la volonté du Sénégal, de se positionner comme hub logistique et industriel régional. L’ambition du Plan Sénégal Emergent (PSE) est de créer les conditions d’une croissance soutenue et durable à même de réduire significativement la pauvreté, de promouvoir le secteur privé, l’emploi et l’émergence économique.



C’est dans ce cadre que Son Excellence le Président Macky Sall, a confié à l’Agence pour l’Aménagement et la Promotion des Sites Industriels (APROSI), la construction du Parc Industriel International de Diamniadio. Pari réussi pour l’APROSI qui, en un temps record est parvenu à rendre effective cette volonté du Chef de l’Etat. J’adresse mes félicitations au Directeur général de l’APROSI.



Mesdames, Messieurs,



L’aménagement du Parc industriel de Diamniadio s’effectue en deux temps. Dans la première phase, un espace de 13 hectares a été construit, grâce à un investissement de 25 Milliards de FCFA, de l’Etat du Sénégal. Cet aménagement va permettre :

l’augmentation du volume des investissements directs étrangers ;

la création de 15 000 emplois directs et 8 000 emplois indirects ;

l’augmentation des exportations pour un montant de 79 milliards FCFA, dès la première année ;

l’augmentation du PIB de 58 milliards FCFA, également dès la première année.

Dans la deuxième phase de ce projet, au-delà de l’aménagement de Zones économiques spéciales, l’ambition du Président Macky SALL est de créer un écosystème de services à travers notamment des incitations performants, susceptibles d’améliorer considérablement le climat des affaires. Ce mécanisme sera administré par l’APIX et le développeur qu’est la SIAA (la Société des Infrastructures d’Affaires Atlantique), opérant dans le cadre d’un Partenariat public privé (PPP). La SIAA va mobiliser des ressources d’un montant de 60 Milliards FCFA, dans cette 2ème phase d’investissements, pour l’aménagement du Parc industriel de Diamniadio. L’exploitation de la zone industrielle sera assurée par la SIAA, qui est le fruit du partenariat entre le Gouvernement du Sénégal et celui des Îles Maurice, à travers le FONSIS et le Mauritius-Africa Fund (MAF).



Je voudrais saluer la franche collaboration entre nos structures ayant permis l’élaboration des documents opérationnels, la conduite des négociations, l’aboutissement des accords destinés à la mise en œuvre effective du PIID.



Je félicite le Directeur général du FONSIS et l’ensemble de son équipe, pour leur engagement à structurer de manière innovante ces projets pour le bien-être des populations. Je salue également les actions menées au quotidien par le Directeur général de l’APIX et le Directeur général du BOS pour leur contribution à l’émergence de notre pays.



Je voudrais également saisir cette opportunité pour remercier encore notre partenaire, le Mauritius Africa Fund. Monsieur le Directeur général soyez notre interprète auprès des autorités de Maurice qui ont fait confiance à notre économie, à notre pays à travers votre Fonds.



