Amadou Bâ recommande à ses partisans d'investir les maisons pour présenter le bilan de Macky Sall

Amadou Bâ, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar, a invité ses partisans de la Sicap Liberté 6, à investir les maisons pour présenter le bilan du président Macky Sall car, dit-il, "il y a des gens qui sont ici et qui ne prônent que la violence". "Ne leur répondez pas", recommande-t-il.



Après la Sicap Liberté 6, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan s'est rendu à la Médina où l'attendait une foule immense.



La rue 6 a refusé du monde au point que la circulation a été bloquée, le temps que son cortège passe. Par moments, il est descendu de sa voiture pour marcher avec ses inconditionnels et des responsables de la coalition "Benno Bokk Yakaar" de la Médina, comme le porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye.



À la rue 7x8 où la ministre Maïmouna Ndoye Seck a mobilisé, Amadou Bâ a réitéré son appel au calme. "Ne répondez pas à la provocation. Il y a des gens qui, dans leur caravane, ont des machettes et autres armes blanches. Ils occupent les médias pour ne rien dire. Ne répondez pas à leur provocation", lance-t-il.