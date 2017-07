Amadou Bâ sur les accusations d'achats de conscience: "Si vous en avez les preuves, apportez les moi…"

Le ministre Amadou Bâ nie en bloc les accusations d’achats de consciences portées contre lui et la coalition Benno Bokk Yaakaar, par certains responsables de l’opposition.



«Si vous en avez vus, apportez les moi, parce que votre métier en tant que journaliste, c’est de dénoncer ces pratiques de cette nature. Je comprends que durant la campagne qu’il ait des propos de cette nature. La campagne est maintenant terminée», a-t-il répondu, en réaction à une interpellation d’un journaliste. La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Dakar s’exprimait un peu, après avoir accompli son devoir civique à l’école Hlm Grand Médine des Parcelles Assainies.



Amadou Bâ qui était accompagné de son épouse, a exprimé un "sentiment de satisfaction" face au climat qui règne dans les centres et bureaux de vote à travers le pays. "Les populations sont en train de voter dans la paix et la sérénité. C’est ça démocratie, c’est aussi ça le Sénégal", s’est-il exclamé.



Sur les manquements liés à l’organisation notés un peu partout à travers le pays, la tête de liste de Bby à Dakar rassure :"l’organisation d’une élection est toujours assez lourde surtout qu’hier, on a eu une pluie diluvienne. Je pense que les autorités compétentes sont en train de prendre des mesures idoines pour apporter des corrections".



Amadou Bâ se dit optimiste quant à l’issue du scrutin et espère la victoire de sa coalition dans la circonscription Dakar. "Un travail nous a été confié par le président de la République, Macky Sall on l’a fait. Je pense que les populations nous ont bien entendu. Nous attendons patiemment les résultats qui je l’espère bien seront favorables pour nous à Dakar", dit-il.