Amadou Ba, tête de liste de BBY à Dakar: "Il faut douter du patriotisme de celui qui refuse de soutenir Macky" Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2017 à 15:41 | | 0 commentaire(s)| La tête de la coalition Benno Bokk Yakaar a tenu hier, une réunion de travail avec les responsables des comités électoraux des Parcelles Assainies, Cambérène et Patte d'Oie. Lors de ce conclave, ces derniers ont exprimé des doléances concernant la mise en disposition de moyens matériels et logistiques, pour battre campagne. Amadou Ba a rassuré les membres du comité sur la mise en place imminente d'un appui technique et matériel devant leur permettre d'investir le terrain pour la victoire de Benno Bokk Yakaar. Il a aussi pointé du doigt le manque de "patriotisme", des opposants à Macky Sall.

La deuxième journée de campagne du ministre de l'Economie des Finances et du Plan Amadou Ba par ailleurs tête de liste de la coalition Beno Bokk Yakaar a été placée sous le sceau des consultations avec les responsables des comités électoraux des quartiers de la Patte d'Oie, de Cambérène et des Parcelles Assainies.



A cette occasion, le coordonnateur de l'Apr des Parcelles Assainies en compagnie du ministre d'Etat, Mbaye Ndiaye, du député Alioune Badara Diouf et du responsable socialiste, Mamoudou Wane a tenu à faire le point pour sur l'état des activités de sensibilisation dans l'arrondissement. Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba en a aussi profité pour s'enquérir de la situation matérielle et technique des différents comités qui ont réitéré leur engagement à s'investir sur le terrain, pour assurer la victoire de Benno au soir du 30 juillet prochain.



Sur ce, le maire de Cambérène, Amadou Samba a réclamé plus de moyens en matériels électoraux (casquettes, tee shirts, flyers...), en logistique pour battre campagne dans le village traditionnel.



"Nous avons démarré le travail de sensibilisation dans tout Cambérène. On a organisé le village en plusieurs zones pour nous assurer un bon quadrillage. Mais nous avons des problèmes de logistique pour faciliter les déplacements des militants. Ainsi, il nous faut deux véhicules (pick up ou camionnettes). Pour le reste, nous comptons sur votre soutien pour battre campagne efficacement", a soutenu le maire de Cambérène.



Embouchant la même trompette, le Président du comité électoral de la Patte d'Oie, Youssoupha Niang a aussi demandé plus de soutien pour les différents responsables de la commune. Prenant la parole, le grand argentier de l'Etat a tenu à rassurer les divers comités électoraux quant à la disposition de moyens pour mener leurs activités de sensibilisation.



"En ce qui concerne la logistique de campagne, nous allons voir ce que le parti a donné et les besoins des communes. Sur ce, nous allons définir la marche à suivre pour appuyer les comités aux Parcelles Assainies. Sur ce, je vais donner des instructions à mes collaborateurs pour mettre à votre disposition dès demain, deux véhicules, plus chauffeur et essence, pour que chaque matin, vous vous déployiez sur le terrain", dit-il.



L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager