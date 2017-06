Amadou Bâ, tête liste de Dakar: Les jeunes de l'Apr divisés

Le Ministre de l’Economie et des Finances, par ailleurs, coordonnateur de l’Alliance Pour la République(APR) dans la Commune des Parcelles Assainies, Amadou Ba trône à la tête de liste départementale de Dakar.



Après la publication officielle, les jeunesses républicaines des Parcelles Assainies ont publié un communiqué pour apprécier ce choix. «Nous saluons la décision du Président de la République d’avoir porté son choix sur la personne du ministre Amadou Ba pour diriger la liste de la coalition électorale, le Benno Bokk Yakaar à Dakar.



Nous sommes sensibles à cette décision et invitons tous les jeunes de la mouvance présidentielle à lui apporter le soutien et à lui être solidaire. Nous invitons à une grande mobilisation de tous pour une large victoire au soir du 30 Juillet prochain», mentionne son Coordonnateur Moustapha Cissokho.



Et les jeunes partisans de Macky de poursuivre : «Que tout le monde soit prêt et en ordre de bataille ! Seule l’unité nous permettra de remporter cette échéance et offrir une majorité confortable au Président de la République ».



Ailleurs, le choix porté sur Amadou Bâ est mal accueilli. C’est le cas à la Patte d’Oie où les jeunes ont fait face à la presse pour exprimer leur déception. «A quand la fin du parachutage. On ne comprend pas ce qui se passe actuellement dans le parti présidentiel. On fait vraiment du n’importe quoi et, si on ne fait pas partie d’un lobby, on vous sacrifie.



Avec cette liste d’investitures, on est dans un profond désarroi. Ici, dans notre commune de la Patte d’Oie, on n’espère pas remporter ces élections par ce que la direction de l’APR n’a pas voulu écouté la voix des populations. C’est triste !», a dit avec rage, Youssou Niang.



Et le jeune responsable de l’APR, de poursuivre : «C’est malheureux mais j’invite le Président de la République à s’ouvrir plus à nous sinon l’APR risque de basculer dans le «Taxawu Dakaru». Depuis 2012, nous avons gagné toutes les élections (sauf les Locales de 2014) mais jamais on n’est reçu par le Chef de l’Etat », a-t-il regretté.