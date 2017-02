Amadou Ba vante les avantages du franc Cfa Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan embouche la même trompette que le président Macky Sall pour vanter les avantages du franc Cfa. Contrairement à ce qui décrient cette monnaie, l’invité de Mamadou Ibra Kane avoue que « le Sénégal n’est pas du tout favorable à une sortie du franc Cfa ».

Il explique : « Aujourd’hui, nous avons beaucoup plus d’avantages à être dans la zone franc que d’en sortir. Si on observe notre voisinage immédiat, nous voyons les avantages que nous avons à avoir une monnaie stable ».

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2017 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|

Le franc Cfa est de plus en plus contesté par des organisations de la société civile africaine. Ces vagues de contestations sont liées d’après M. Ba, au fait que « la monnaie a des fonctions qui relèvent de beaucoup de sphères. C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, des politiques, des économistes, voire des géographes, tout le monde parle du franc Cfa ».



À son avis, « notre appartenance à la zone franc, permet aujourd’hui, entre autres, aux pays de l’Uemoa d’avoir une croissance vigoureuse. Nous avons aujourd’hui, un cadre macroéconomique très assaini à ce niveau de la zone Uemoa.et c’est l’existence d’une monnaie stable qui favorise cette situation ».



Il reconnaît tout de même que « la fixité du taux de change peut avoir un inconvénient ». « On en parle régulièrement. Nous n’avons pas de possibilité d’utiliser aujourd’hui les instruments monétaires dans notre politique. Ainsi, nous devons d’abord travailler sur le réel, mettre en œuvre les réformes, avoir une croissance forte, maîtriser notre déficit, avant de parler d’une série éventuelle du franc Cfa.



Il faut d’abord que l’on ait la monnaie de la Cedeao avant d’abandonner le franc Cfa. Nous sommes en train de travailler sur cette monnaie. On pense qu’en 2020, on devrait pouvoir avoir cette monnaie et c’est à partir de ce moment qu’on pourra envisager notre sortie du franc Cfa », défend-il.



Lors de sa visite d’Etat en France, le Président Macky Sall avait qualifié de « stable » le franc Cfa.

