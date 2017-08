Amadou Bakhaw Diaw dément Oumar Sarr : « Il ne peut pas y avoir de transfert d’électeurs… »

La coalition Benno Bokk Yakaar de Dagana dément les accusations de transfert d’électeurs portées contre elle par Oumar Sarr. Selon Amadou Bakhaw Diaw, cela est impossible dans la mesure où les certificats de résidence sont délivrés parc la mairie dirigée par leur adversaire.



«Il ne peut pas y avoir de transfert d’électeurs car c’est la mairie de Dagana qui assure la délivrance de certificats de résidence nécessaires pour l’établissement de la carte d’identité. C’est l’arroseur arrosé. C’est tout à fait le contraire parce qu’il y a environ 3.000 Sénégalais établis en Mauritanie, qui constituaient les transferts que Oumar Sarr faisait à Dagana.



Cette fois, le malheur pour lui, c’est que ces Sénégalais qui travaillent là-bas, ne pouvaient pas traverser la frontière parce que leurs cartes d’identité étaient périmées. Puisqu’ils allaient avoir des difficultés pour retourner, ils ont préféré s’inscrire en Mauritanie (...) Actuellement, il y a même un scandale en leur sein parce que le maire accuse l’Etat-civil et certains de ses agents d’avoir favorisé la délivrance de ce document à beaucoup d’individus.



Donc, ce sont eux qui ont délivré le certificat de résidence nécessaire », insiste M. Diaw A l’en croire, la victoire de Benno dans la commune et le département est due à «l’apport du Directeur de la Senelec, Mouhamadou Makhtar Cissé, qui a électrifié les quartiers de la périphérie de Dagana, le ministre des Affaires étrangère, Mankeur Ndiaye qui a fait des dons de centaines de millions à l’hôpital de Dagana….».



Selon les résultats publiés par la Commission électorale départementale autonome (CEDA) sur les 78.000 votants, BBY a obtenu 40.000 et 21 voix pour la coalition gagnante Wattu Senegaal.





