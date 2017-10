Amadou Gaye, président de la Fédération des boulangers : «Les livreurs étrangers envoient à l'extérieur 80 milliards de Fcfa issus du pain»

Mais, elle n’exclut pas de dérouler son plan d’action pour avoir gain de cause si l’Etat n’apporte pas des solutions à leurs problèmes qui touchent la cherté de la farine et la vente du pain dans les boutiques.



Selon le président de cette fédération, Amadou Gaye, le prix de revient est de 100 francs, mais, il y a des gens qui donnent des commissions s’élevant à 25 francs aux vendeurs et 15 francs aux livreurs. Ce qui ne peut pas permettre aux boulangers de payer toutes leurs charges.



« Il faut comprendre que le secteur de la boulangerie est très important, car c’est une manne financière de 500 milliards de Fcfa, mais les 80 milliards sortent du territoire national parce que la plupart des livreurs, sont des étrangers », a-t-il informé pour le regretter.



Il estime que la livraison est importante pour les boulangers mais elle est en train de faire du mal à leur secteur.







La rédaction de leral.net