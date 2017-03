Amadou Kane tacle El Hadji Diouf : « les problèmes du football sénégalais ne se règlent pas dans la rue »

Quant à El Hadji Diouf, qui s’est dit prêt à descendre dans la rue pour le départ de la Fsf, le patron de l’Oncav envoie balader l’ancien capitaine des "Lions". « Les problèmes du foot sénégalais ne peuvent pas être réglés dans la rue. Personne ne peut nous prendre en otage », argue-t’-il. Cela est d’autant plus vrai qu’il souligne que tous ceux qui s’agitent pour rien, doivent prendre leur courage à deux mains et se présenter lors des prochaines élections. « S’il veulent nous remplacer, ils sont libres de le faire. Mais ce que je n’accepte pas, c’est de faire des sorties pour espérer faire pression sur nous. Non», martelé-t-il.





Comme pour narguer ses détracteurs, il souligne que de tels agissements ne sont pas nouveaux. Il refuse de descendre plus bas que certaines personnes. « Moi, je suis une personne responsable. Et je crois que nous avons réalisé de bonnes choses. Ceux qui s’agitent, ils n’ont rien gagné. Pour la première fois, le Sénégal a été première équipe africaine de football. On fait partie des quatre meilleures équipes de la petite catégorie. Le reste, c’est entre les mains de Dieu ».