Amadou Lamine Sall : le Printemps des poètes "120 Nuances d'Afrique" Aujourd'hui, pour ce 19e Printemps des poètes (4-19 mars), un poème de l'auteur sénégalais Amadou Lamine Sall extrait de l'anthologie "120 Nuances d'Afrique".

Notre besoin de Rimbaud

(Extraits)

Il avait le visage des jujubiers

Le regard des termitières

Ses pas dessinaient les dunes du Sahara

Sa case était au clair de lune sa cathédrale l'espérance des oasis

Il venait de l'enfance et sa terre était le monde

Il portait des chansons bleues comme les lèvres des filles de Tombouctou

Il jouait avec le vent et les dattes des palmiers

Ses doigts étaient de l'étoffe soyeuse des turbans des chameliers

Ses mains étaient fécondes comme le temps de ses phrases

Sa voix sonore était d'une lune en fête comme

Les savanes d'Afrique savent en être le songe

Il était le griot des veines des princesses nègres

Il était le galop des racines

Il était la marée haute des mots

Il était la maison et le livre des piroguiers

Le poète invincible qui sortit de l'asile la poésie française

Il avait parlé au vent au-delà des Alpes, au-delà des Pyrénées

Il avait lu dans les nuits alcoolisées les tablettes ardentes des prières

Païennes

Il avait dormi à Joal, bu avant le jour les pas du fils de Diogoye le lion vert

Pèlerin avant les pèlerins

Avant la brousse, avant les gazelles, avant les mange-mil, il avait dansé

Avec mes ancêtres noirs

Avant Charleville, il était l'enfant de la foudre et des manguiers

Il avait joué avec les éléphants et monté les baobabs

Il avait devancé les montagnes, sauté les clôtures et visité des buissons

Enchantés

Arthur a les cheveux défaits comme l'orage mais l'œil doux

Il marche maintenant sur nos paumes dans nos cœurs

Il tient la bougie, il ranime la flamme de nos doutes

Il a inventé pour nous d'autres mains pour tenir d'autres innombrables mains

Du piano il a fait un tam-tam, de l'accordéon une flûte peule

Il a effacé des frontières celles de l'esprit et celles en nous parmi

Les plus gelées

Il a guéri des peurs, ouvert des portes scellées, créé des jardins invités

Au large

Rimbaud est avec nous

Il est ici, il est là non couché mais debout dans nos paroles dans nos

Mémoires

Il est dans nos silences, il est dans le jour, il est dans la nuit

Il prépare pour nous les prochaines saisons du cœur

Le pacte de l'ourse et du lion, du renard et du chameau

Il a trouvé pour nous la taille de l'amour le plus sûr

Celui des mots qui voyagent et qui nous donnent gîte et repas

Lumière et espérance

De l'encre il a fait notre vin, notre lait, notre bain, notre source d'eau

Odorante

Sa vie fut un voilier voguant sur mer et sur terre à la rencontre

De tous les sangs

Rimbaud, un nom qui chante, qui unit, qui abreuve

Rimbaud pour que jamais la poésie ne baisse ni les bras ni le cœur

Surtout le cœur...

Rimbaud, accepte donc que je te chante que je te danse mes pieds

D'entre tes pieds nègres



