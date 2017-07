Amadou Tidiane Wone : "Abdou Diouf était un roi fainéant. Il n’a jamais rien conquis, il a tout acquis »"

L’ancien conseiller du Président Diouf, Amadou Tidiane Wone n’a pas raté le président Abdou Diouf. Lors de la cérémonie de dédicace de son livre, « De Collin à Diouf, un chaume du mil au cœur du pouvoir », ce samedi à Harmattan, il a indiqué que le président Diouf était un « roi fainéant », qui n’a jamais rien conquis ,qui a tout acquis.



Selon Amadou Tidiane Wane, » le président Abdou Diouf était un roi fainéant » qui aimait beaucoup se reposer sur les autres, en leur déléguant des tâches. A l’en croire, « ce dernier n’a jamais rien conquis, il a tout acquis ». Il a toujours était neutre dans le parti car toutes les tâches importantes ont été gérées par Jean Collin qui avait la partie administrative du parti, Moustapha Niasse qui tenait la partie politique, et Madia Diop, avait la partie syndicale.



Cependant, il a aussi fustigé le mutisme de Abdou Diouf face à la situation actuelle du Parti socialiste. « Il regarde le Ps en délinquance et n’ose pas dire un mot à Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall » , argue t-il. Avant de regretter la situation qui prévaut dans le Ps qui était auparavant le parti le plus structuré du Sénégal avec un budget de 18 millions de dollars, 120 véhicules L200 et

implanté dans toutes les parties du pays.



Par ailleurs, indique le journal les Echos, il a aussi soutenu que Abdou Diouf a fait du tort au Sénégal, avec la libéralisation politique et syndicale et son concept ( Diakka ba gui ni, ku meun na nodd).



SOURCE LA TERANGAINFO