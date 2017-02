Amadouy Bâ, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan: "Macky Sall s'est moins endetté que Me Abdoulaye Wade"

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2017 à 10:08 | | 3 commentaire(s)|

Invité de l'émission Grand Jury de la Rfm, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ a révélé que la dette publique du Sénégal s’élève à 5100 milliards de F Cfa. Selon lui, la vitesse à laquelle la dette a crû entre 2006 et 2011 et, entre 2012 et maintenant, cela a été divisé par deux. "Macky Sall s'est moins endetté, en termes de rythme, que Me Abdoulaye Wade", a-t-il dit.



Le ministre Amadou Bâ a, auparavant indiqué que la dette n'est pas mauvaise car, il n'y a aucun économiste qui dit qu'il faut pas s’endetter. "Au moins les économistes sont d'accord que la dette est nécessaire à nos pays. La dette qui est mauvaise, c'est celle utilisée pour faire du fonctionnement. Aujourdhui, si on devait s'endetter sur le marché de l'emploi à long terme pour payer les bourses, des salaires ou des retraites, là on serait dans une mauvaise dette. Mais si on devait s'endetter pour faire des investissements, si on s'endette avec un taux d'intérêt qui baisse, si on s'endette pour financer les besoins vitaux des sénégalais, je pense que ça c'est une excellente chose. Maintenant, nous devons être vigilant. Nous avons un ratio d’endettement de 60% du Pib à peu près, par rapport à une limite de 70%. Pour l’essentiel, nous avons une une dette multilatérale, une dette très longue", a-t-il expliqué.



Sur la question du franc Cfa qui suscite un débat à travers le monde, le ministre déclare: "Notre appartenance à la zone franc permet aujourd’hui, entre autre aux pays de l'Uemoa, d'avoir une croissance vigoureuse. Nous avons un cadre macro-économie très assaini au niveau de la zone Uemoa et c'est l’existence d'une monnaie stable qui favorise cette situation. Nous devons travailler sur un réel, mettre en oeuvre les reformes, avoir une croissance forte, maîtriser notre déficit avant de parler d'une sortie éventuelle du FCfa. Nous avons beaucoup plus d'avantages à être dans la zone franc qu'à en sortir".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook